De jas van mijnheer Spaghetti wordt erfgoed

Openbaar erfgoed, je hebt het in alle maten en gewichten. Kijk maar naar de originele kappersjas van Alberto Vermicelli uit Samson.

Tijdens Open Monumentendag, nu zondag, wordt de stofjas van ‘Mijnheer Spaghetti’ het topstuk van een tentoonstelling in het heemkundig museum van Schelle – niet toevallig de thuisbasis van Studio 100. De jas wordt getoond in een expo van erfstukken van bekende Schellenaren. Nu is Koen Crucke, die Alberto speelt, niet afkomstig van Schelle, maar het Samson-productiehuis dus wel.