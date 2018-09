Twitter sluit accounts van extreemrechtse complotdenker

Sociaal netwerk Twitter zegt donderdag dat het de accounts van de extreemrechtse complotdenker Alex Jones uit de Verenigde Staten definitief afsluit. Aanleiding zijn berichten en video’s die een dag eerder verschenen en het reglement van het sociaal netwerk zouden schenden.

Alex Jones is de stichter van InfoWars, de website waarvan Twitter ook het account heeft gesloten. Jones is een mediatieke figuur die aanleunt bij extreemrechts. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan het verspreiden van complottheorieën, onder meer over de schietpartij in een lagere school in 2012 en over 9/11. Zijn persoonlijke account werd al in augustus een week afgesloten, ook al konden internetgebruikers het blijven raadplegen.

“Vandaag hebben we definitief @realalexjones en @infowars geschorst van Twitter en Periscope”, klonk het. Periscope is de videoapplicatie die eigendom is van de groep. “We hebben de beslissing genomen op basis van nieuwe informatie over de tweets en video’s die woensdag zijn gepost. Ze schenden onze richtlijnen tegen wangedrag. Ook in het verleden waren er schendingen door die accounts.”

Het lijdt geen twijfel dat de beslissing donderpreken zal uitlokken van president Donald Trump. Hij betoonde al zijn sympathie voor Alex Jones. Recent klaagde hij over “censuur” van conservatieve ideeën op sociale media.