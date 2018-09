Staatsveiligheid zat niet in chatbox Schild & Vrienden

Brussel -

Geen enkele Belgische veiligheids- of inlichtingendienst is de voorbije maanden geïnfiltreerd in de geheime chatgroep van Schild & Vrienden waar Pano racistische, seksistische en antisemitische uitspraken en zogenaamde memes ontdekte. Dat vernam De Standaard. Het was woensdagavond voor onze veiligheidsdiensten dus ook de eerste keer dat ze zagen wat er omging in die chatgroepen.