Slechtste rijder op de F1-grid? Stoffel Vandoorne reageert op de kritiek: "Ik twijfel niet aan mezelf"

Volgens onze landgenoot Stoffel Vandoorne worden rijders in de Formule 1 veel te snel bekritiseerd en afgeschreven.

Stoffel Vandoorne kan er van meespreken. Onlangs plaatse een gerenommeerde autosportwebsite een artikel online waarin letterlijk stond: 'Waarom Toro Rosso de slechtste rijder op de F1-grid een contract moet geven'.

Inderdaad, dat artikel ging over Stoffel Vandoorne en zorgde voor heel wat commotie op de sociale media. Heel wat fans maar ook F1-insiders vonden de titel ongehoord, zeker gezien het feit dat er in het artikel zelf wel enige nuancering was.

Ook Stoffel Vandoorne vindt dat er in de Formule 1 soms veel te snel een oordeel wordt geveld over jonge rijders. Bovendien verandert een mening over een rijder soms van de ene op de andere race.

"Ik ken mijn talent en ik weet wat ik voor de F1 in de andere raceklassen gepresteerd heb. Ik twijfel dan ook niet aan mezelf," aldus Vandoorne tijdens het weekend van de GP van Italië. "Ik denk dat er wel meer mensen rondlopen die twijfels hebben en je weet hoe het dan soms gaat. Je hebt één slecht raceweekend en plots ben je de slechtste rijder op de grid. De volgende race doe je het uitstekend en plots ben je een superster."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: