US OPEN. Serena Williams op recordkoers overtuigend naar finale, daarin treft ze de Japanse Osaka

Serena Williams, die de US Open al zesmaal kon winnen, heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van het Grand Slam-toernooi in New York. Daarin treft ze Naomi Osaka, de eerste Japanse ooit in de finale van een Grand Slam-toernooi.

Serena Williams (WTA-26) wist zich tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA-18) in amper 66 minuten te plaatsen voor haar 31ste Grand Slam-finale. De voormalige nummer één van de wereld liet in de eerste halve finale donderdagavond Sevastova geen kans: ze versloeg haar met 6-3 en 6-0.

Serena kan zaterdag haar 24ste Grand Slam-titel binnenhalen, de eerste na de pauze die ze inlaste om van een dochter te bevallen. Met een overwinning zou ze het Grand Slam-record evenaren van de Australische Margaret Court. De Wimbledon-finale verloor ze dit jaar van de Duitse Angelique Kerber.

Foto: Photo News

Japanse schrijft nu al geschiedenis

Zaterdag speelt Williams tegen Naomi Osaka, de eerste Japanse ooit in de finale van een Grand Slam-toernooi.

De twintigjarige Osaka won donderdagavond in haar halve finale in New York met 6-2 en 6-4 tegen de finaliste van vorig jaar, de Amerikaanse Madison Keys. Osaka is de dochter van een Japanese en een Haïtiaan. Ze kwam als kind naar de VS en heeft ook de Amerikaanse nationaliteit.

Foto: Photo News