Machtsstrijd bij VTM Nieuws escaleert: twee hoofdredacteuren verlaten bedrijf. “Schade door achterhoedegevecht niet laten gebeuren”

De machtsstrijd binnen VTM Nieuws is geëscaleerd: Nicholas Lataire, hoofdredacteur VTM Nieuws, en Kris Hoflack, directeur Nieuws, verlaten Medialaan. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Lataire en Hoflack verlaten per direct Medialiaan. An Goovaerts, nu nog hoofdredacteur van De Morgen, begint vrijdag als tijdelijk hoofdredacteur van VTM Nieuws. “Kris Hoflack neemt vandaag zelf het initiatief om afscheid te nemen van de nieuwsdienst. Ook Nicholas Lataire verlaat Medialaan”, klinkt het in een persbericht.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Terwijl het decor van de nieuwsuitzending onlangs werd vervangen, borrelde het achter de schermen. In een opmerkelijke mail aan de directie uitten dertien journalisten van de nieuwsdienst, onder wie nieuwsanker Elke Pattyn en misdaadjournalist Faroek Özgünes, hun bezorgdheid over VTM Nieuws. Sensationele onderwerpen zouden voorrang krijgen op gewichtiger nieuws en de verpakking zou boven de inhoud gaan.

Er wordt niet met een beschuldigende vinger gewezen in de mail, maar degene die zich geviseerd mocht voelen was Nicholas Lataire, sinds 2010 hoofdredacteur en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van VTM Nieuws. Hij was op de werkvloer verwikkeld in een machtsstrijd met algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack over de richting die VTM Nieuws uit moet en over de stijl van leidinggeven.

Rust herstellen

“Dat VTM Nieuws nu schade zou ondervinden door een achterhoedegevecht op de redactie mogen we niet laten gebeuren. Daarvoor is VTM Nieuws te belangrijk”, stellen CEO’s Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx in het persbericht. “We hebben daarom gisteren en vandaag de tijd genomen om heel veel mensen van de redactie te spreken en zijn tot de conclusie gekomen dat het essentieel is om de rust op redactie te herstellen.”