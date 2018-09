“Het is klaar, het is gedaan”, zegt Sneijder in emotioneel afscheid na laatste interland voor Oranje

Wesley Sneijder is geen Nederlands international meer. De spelmaker nam donderdag met een oefenzege op Peru (2-1) afscheid tijdens zijn 134e interland.

Sneijder speelde zo’n uur mee en ging vervolgens onder een ovationeel applaus naar de kant. Hij hield het droog. “Maar ik voel het wel van binnen”, zei Sneijder voor de camera van de NOS voordat hij nog groots werd gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.

“Het is klaar, het is gedaan. Dit was de laatste wedstrijd”, zei Sneijder. “Ik voelde het al toen ik opstond. Daarna mijn laatste sportmaaltijd, de busreis hier naar toe. De laatste keer in het shirt van Oranje, de laatste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Ik heb van iedere seconde genoten.”

De Nederlandse voetbalbond benoemde Sneijder, die met zijn land zilver (2010) en brons (2014) won op het WK, donderdag tot bondsridder. Voorzitter Michael van Praag reikte de recordinternational van het Nederlands elftal donderdag de bijbehorende oorkonde uit na diens 134e en laatste optreden in Oranje. Sneijder kreeg ook een gouden schaal waarop al zijn interlands staan vermeld. “Namens de KNVB wil ik je verschrikkelijk bedanken voor alles wat je hebt gedaan”, zei Van Praag.

KNVB-directeur Eric Gudde roemde de winnaarsmentaliteit van Sneijder. “Iedere keer in dat oranje shirt heb je alles laten zien. Je hebt voor zoveel beslissende momenten gezorgd en daarmee stadions en huiskamers uit hun dak laten gaan. Het is nu tijd om daarbij stil te staan. Of eigenlijk stil bij te zitten.” Gudde dirigeerde Sneijder vervolgens naar een geïmproviseerde ‘huiskamer’ op de middenstip van de Johan Cruijff ArenA, waar de 34-jarige Utrechter samen met zijn vrouw Yolanthe en twee kinderen op tv een videoboodschap voorbij zag komen waarin voetbalcoryfeeën als Arjen Robben, Louis van Gaal, José Mourinho en Rafael van der Vaart hem toespraken.

Het liet de 34-jarige Utrechter niet onberoerd. “Ik heb altijd een heel grote mond gehad, maar dit doet wel wat met me. Ik heb een fantastische tijd gehad bij Oranje. Met name de weg richting de eindtoernooien ga ik enorm missen. Ik wil ook jullie bedanken, de fans die altijd overal mee naartoe reisden.”

Sneijder bedankte tot slot zijn huidige ploeggenoten, bij wie Ruud Vormer (Club Brugge). “Het is toch wat prettiger om hier te staan als je 2-1 wint, bedankt boys. Op het volgende eindtoernooi sta ik tussen de fans op het oranjeplein en gaan we samen van deze jongens genieten. Ik heb vertrouwen in jullie, jullie gaan het doen!”

Foto: Photo News