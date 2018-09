Uw beton is geld waard

BRUSSELVlaanderen trekt een eerste bedrag van 5 miljoen euro uit, als steun in de rug voor wie grondverhardingen in beton of asfalt definitief uitbreekt en vergroent. “Door deze zogenaamde onthardingsprojecten kan regenwater opnieuw in de grond dringen, in plaats van wateroverlast te veroorzaken. En ’s zomers blijft de hitte minder lang hangen”, zegt bevoegd minister Schauvliege (CD&V).