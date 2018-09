Een pauze. Dringend. Greg Van Avermaet was moe. Ongezien de voorbije vijf jaar. Na drie weken ‘rust’ is hij terug. Twee jaar geleden won hij in Montréal, maar het parcours van Quebec ligt hem beter. Nadien volgt nog het WK. “Het parcours is zeer lastig. In Rio gaf ik mezelf 5 procent kans, in Innsbruck is dat 2,5 procent.”