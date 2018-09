OEFENINTERLANDS. Depay geeft Sneijder mooi afscheid van Oranje, Portugal bedwingt Kroatië

De oefeninterland van Oranje tegen Peru was de afscheidswedstrijd van kapitein Wesley Sneijder. De Zuid-Amerikanen kwamen echter op voorsprong maar dankzij Memphis Depay werd er toch nog gewonnen in de Johan Cruijff ArenA. In een andere oefeninterland van vanavond speelde Portugal (zonder Cristiano Ronaldo) 1-1 gelijk tegen vice-wereldkampioen Kroatië.

Recordinternational Wesley Sneijder (34) speelde vanavond in de Johan Cruijff ArenA zijn afscheidsinterland. Tegen Peru droeg de middenvelder van Al-Gharafa voor de 134e keer het Oranje-shirt.

Ook Ruud Vormer van Club Brugge startte in de basis als rechtsbuiten, goed voor zijn tweede basisplaats in drie (oefen)interlands. Peru speelde een sterk WK en ging gewoon door op dat elan. Pedro Aquino opende de score op hoekschop. Oranje dreigde vooral vanop rechts, met enkele keren slim positiespel van Vormer, maar grote kansen bleven voor rust uit. Een afscheid in mineur dreigde.

Ook na rust begon Peru sterk maar een slinkse poging van Babel werd door de doelman op de lijn gekeerd. Sneijder nam uiteraard bijna alle stilliggende ballen voor zijn rekening maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. Dat van Memphis Depay wel, hij maakte op het uur gelijk 1-1.

Meteen het sein voor bondscoach Ronald Koeman om feestvarken Sneijder onder luid applaus naar de kant te halen. Nederland nam de wedstrijd in handen en opnieuw Depay zorgde nog voor een verdiende 2-1-zege. Zondag wordt het echter nog andere koek. Nederland neemt het dan in de Nations League op tegen wereldkampioen Frankrijk...

Foto: REUTERS

Na afloop werd Sneijder met zijn gezin in een salonnetje op de middencirkel gezet voor een emotioneel afscheid. De middenvelder kon op een staande ovatie van om en bij de 40.000 toeschouwers rekenen, onder wie enkele voetbalcoryfeeën.

Foto: REUTERS

Portugal bedwingt Kroatië

Na hun historische tweede plek op het WK in Rusland is Kroatië donderdagavond in Portugal niet voorbij de Europese kampioen (zonder Cristiano Ronaldo) geraakt. Het vriendschappelijke duel eindigde op 1-1.



Voormalig Club-middenvelder Ivan Perisic opende de score na 18 minuten voetballen. De Braziliaanse Portugees Pepe zette met zijn kopbal al in de 32e minuut de eindscore op het bord.



Bruggeling Matej Mitrovic en Gentenaar Lovre Kalinic speelden de wedstrijd uit voor Kroatië. Anderlecht-spits Ivan Santini kwam in de 57e minuut het veld. Voormalig Standard-aanvaller Duje Cop mocht zijn kunnen vanaf de 62e minuut tonen.

Uitslagen:

Nederland-Peru 2-1

Portugal-Kroatië 1-1

Oostenrijk-Zweden 2-0