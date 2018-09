maasmechelenNa een procedureslag van bijna 10 jaar maakt de kamer van inbeschuldigingstelling op 4 oktober bekend of er een assisenproces komt tegen Lei B. in de moord op zijn vrouw Josée Widdershoven uit Vucht bij Maasmechelen. De familie vindt dat er voldoende bezwaren zijn om hem naar assisen te verwijzen, maar zijn verdediging is van het tegendeel overtuigd.