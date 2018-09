Heppenaar Kobe Pauwels (13) gaat voor de titel in de Academy

Twee weken geleden moest hij na een zware crash naar het ziekenhuis. Maar de dokters brachten goed nieuws: Heppenaar Kobe Pauwels (13) staat op volle kracht aan de start, dit weekend in Genk. Het doel? Kampioen worden in de Academy. Om dan met een fabrieksteam naar de grote jongens over te stappen.