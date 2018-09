Pieter Timmers duikt na hersenvliesontsteking opnieuw het competitiebad in: “Ik ben zo blij”

Pieter Timmers staat na zijn hersenvliesontsteking voor een terugkeer in competitie. Hij neemt de komende dagen deel aan de eerste manche van de wereldbeker zwemmen in het Russische Kazan. In een bericht op Instagram zegt de viceolympisch kampioen op de 100 meter dat hij zich nog geen honderd procent voelt maar dat het kriebelt om weer in het bad te duiken.