Acteur Burt Reynolds overleden op 82-jarige leeftijd

De Amerikaanse acteur Burt Reynolds is op 82-jarige overleden aan een hartstilstand. Hij schitterde in films als Boogie Nights en Deliverance.

Reynolds overleed donderdagochtend (lokale tijd) in het Jupiter Medical Center in Florida aan de gevolgen van een hartstilstand.

Reynolds gold als één van de meest populaire mannelijke acteurs in de jaren ‘70 en begin jaren ‘80 dankzij films als Deliverance, Smokey and the Bandit en The Longest Yard. Hij werd in 1997 genomineerd voor een Oscar voor de mannelijke bijrol in Boogie Nights.