Turks hotel zet gezin buiten wegens waterpokken: "Nochtans doktersbewijs dat we mochten reizen"

Bilzen -

Toen Vicky Desteg (32) met haar gezin uit Bilzen wilde inchecken in een Turks hotel, kreeg ze te horen dat ze niet binnen mocht, tenzij haar dochtertje Yliana (3) elf dagen op de hotelkamer zou blijven. Reden: Yliana had net de waterpokken gehad en de wondjes in haar gezicht waren nog niet helemaal genezen. De hotelmanager was bang voor besmettingsgevaar. “Nochtans hadden we van de dokter een bewijs dat we mochten reizen.”