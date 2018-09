Hasseltse ondernemer zorgt voor wereldprimeur: zo ontwerp en verkoop je je eigen hemd

Hasselt - Bivolino, de digitale leverancier van hemden op maat uit Hasselt, gaat zijn platform ook openstellen voor creatieve klanten/ontwerpers. “Klanten die wat verstand en vooral goesting hebben om hun eigen ontwerp te maken, kunnen via ons digitaal platform hun eigen hemden laten produceren en verkopen”, zegt Michel Byvoet van Bivolino. Een wereldprimeur, aldus Byvoet. “De klanten kunnen de verkoop van hun ontwerpen tegelijk boosten via de sociale media.”

Michel Byvoet is de Limburgse pionier op het vlak van e-commerce (zie bijhorend artikel). Verkoop van hemden via het internet is niks nieuws meer. Maar Bivolino heeft één grote troef: het ...