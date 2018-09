Luc Appermont neemt het op voor rijpere dames op tv: “Veertigjarige presentatrices: weg ermee! Die evolutie vind ik verschrikkelijk”

De agenda van Luc Appermont (68) is nog steeds goed gevuld en dat geeft hem op deze respectabele leeftijd veel voldoening. “Maar voor dames van ouder dan veertig, laat staan voor dames van mijn leeftijd, is het veel moeilijker in de media”, zegt hij. “Weg ermee! Dat is tegenwoordig de tendens. Ik vind dat verschrikkelijk.”