Slachtoffer trol-aanval Schild & Vrienden getuigt: “Racistisch, seksistisch en fascistisch”

Vorig jaar dienden studenten van de UGent een klacht in tegen de inmiddels in opspraak geraakte jongerenvereniging Schild & Vrienden wegens een seksistische en fascistische ‘trolaanval’ op een Facebookpagina. Dat leverde destijds niets op. Na de onthutsende Pano-reportage over de beweging hoopt één van de slachtoffers nu dat “de ogen van de mensen opengaan”.

“Vorig jaar hebben we naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart een staking georganiseerd aan de UGent. We ijverden voor gelijkheid in alle posities voor vrouwen en mannen”, zegt doctoraatsstudent Dorien Vanden Boer in ‘De wereld Vandaag’. “Naar aanleiding van de actie hadden we een Facebookgroep opgericht om mensen mee te betrekken in de organisatie. We vroegen mensen om feministische liedjes te delen die we tijdens de actie aan het rectoraat konden afspelen.”

Volgens Vanden Boer postte Dries Van Langenhove, de 25-jarige oprichter en voorzitter van Schild & Vrienden, een lied dat de actie in het belachelijke trok in de Facebookgroep. “Daarop volgde een hele reeks posts die ronduit seksistisch waren en zelfs fascistisch”, zegt de doctoraatsstudente nog. Zo werd er een lied geplaatst dat over de verkrachting van jonge vrouwen gaat. “Dat waren walgelijke dingen die we onmiddellijk verwijderd hebben omdat we daar geen discussie over wilden houden.”

“Duidelijk racisme”

De organisatoren van de actie vermoedden dat Schuld & Vrienden achter de trolaanval zat, aangezien Van Langenhove het ‘startschot’ had gegeven voor de misplaatste berichten. Maar dat bewijzen was lastig. “We hebben alle posts verzameld en doorgestuurd naar de ombudsman van de UGent.” Na de actie gaf de Schild & Vrienden-voorzitter op Facebook nog commentaar op een foto van een Belgisch meisje met Arabische roots dat ook aanwezig was op de actie. “Hij zei dat ze niet omwille van haar gender gediscrimineerd wordt. Dat is duidelijk racisme. Dat hebben we ook gecommuniceerd naar de ombudsdienst.”

Vanden Boer en co. vingen bot met hun klacht. De ombudsdienst vond dat er te weinig bewijzen waren om de zaak te behandelen. Volgens de dienst was het niet aantoonbaar dat Van Langenhove en Schild & Vrienden achter de posts zaten. Na de Pano-reportage hoopt de doctoraatsstudente dat “de ogen van de mensen opengaan” over Van Langenhove, die in de raad van bestuur van de UGent zetelde. “Dries Van Langenhove is wel verkozen, maar veel mensen beseffen niet wat voor een racistisch, seksistisch en fascistisch discours hij erop nahoudt. Ze kunnen die verborgen Facebookpagina’s en –groepen niet lezen. Hij heeft een zekere achterban, maar ik hoop dat de illusie nu doorprikt wordt. Ik hoop dat de ogen van de mensen nu opengaan.”

Geschorst

Inmiddels schorste de UGent Van Langenhove en startte het een interne tuchtprocedure “om hem volledig van de UGent te verwijderen”, aldus rector Rik Van de Walle.