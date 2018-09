Extreme droogte deze zomer maakt bier duurder

Bierliefhebbers mogen rekening houden met stijgende bierprijzen. De extreme droogte deze zomer heeft gezorgd voor minder graanopbrengsten en dus duurdere mout. “Een prijsstijging is verantwoord”, aldus Alain De Laet, CEO van brouwerij Huyghe.

Mout is een belangrijke grondstof voor bier. Door de tegenvallende graanoogst - als gevolg van de droge zomer - is er sprake van prijsstijgingen van mout met 20 procent. Ook hop stijgt in prijs. “Een stijging van de moutprijs met 20 procent komt overeen met een verlies van 2 procent op de verkoopprijs. Een prijsstijging is dus verantwoord”, legt De Laet uit.

Dat betekent niet dat alle brouwers hun prijzen zullen optrekken, en ook niet dat bier twee procent duurder wordt. “Wij gaan alvast de prijzen verhogen”, aldus de topman van brouwerij Huyghe, bekend van onder meer Delirium Tremens. Met hoeveel is nog niet duidelijk. “Wie zijn prijs niet optrekt, zal aan rendement verliezen.” AB InBev, de grootste brouwer ter wereld en marktleider in ons land, laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken over mogelijke prijsstijgingen. “Maar wat we wel kunnen zeggen is dat de graanprijs stijgt. En dat heeft een effect op alle spelers”, aldus Philippe Vandeuren van AB InBev.