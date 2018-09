Creatief directeur bij Ikea trekt deur achter zich dicht

Ikea moet afscheid nemen van een topman. Creatief directeur Marcus Engman verlaat de Zweedse meubelketen op 1 oktober omdat hij zijn eigen consultancybedrijf wil oprichten.

Marcus Engman heeft een lange relatie met de keten achter de rug. In zijn studententijd werkte hij er tijdens vakanties en in weekends. Later, in de jaren 80, werd hij onder meer marketing manager. In 2000 verliet hij Ikea, maar in 2012 kwam hij terug en werd hij creatief directeur.

“Ik kwam terug op een moment dat we besloten om transparanter te worden en ons open te stellen voor meer en grotere samenwerkingen. Dat was heel inspirerend,” zegt Engman in een persbericht. “Ik hoop dat dit heeft bijgedragen aan het imago en dat meer mensen het bedrijf interessant en vitaal vonden.”

Hoe Ikea het vertrek zal opvangen is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat de band tussen Engman en de keten niet volledig wordt doorgeknipt. Meer nog: de twee hebben plannen om samen te werken. Managing Director Peter van der Poel wenst Engman, die een “belangrijke troef” was, in de officiële mededeling veel succes. “We kijken er naar uit om de samenwerking op een nieuwe manier voort te zetten.”