Doodsoorzaak van zangeres The Cranberries bekend: onder invloed verdronken

Tijdens een rechtszitting is donderdag de doodsoorzaak van Dolores O’Riordan bekendgemaakt. Uit de autopsie blijkt dat de zangeres van de bekende rockgroep The Cranberries begin dit jaar onder invloed van alcohol verdronken is in bad.

De autoriteiten zouden niet uitgaan van een wanhoopsdaad, maar van een noodlottig ongeluk. Dat melden de BBC en de Ierse omroep RTE donderdag.

Het lichaam van Dolores O’Riordan, zangeres van The Cranberries, werd op 15 januari aangetroffen in een hotel in Londen. Ze was daar voor een korte opnamesessie van nieuwe nummers. Donderdag zou de Ierse zangeres 47 jaar geworden zijn.

The Cranberries maakten vooral furore in de jaren negentig. De band is voornamelijk bekend van hun grootste hits Zombie, Linger en Dreams.

