Dit vergeten alle ouders wel eens, ook Kate Middleton

Enkele weken geleden trok Kate Middleton er met prins George en prinses Charlotte op uit om nieuwe schoenen te kopen, maar de drukbezette mama van drie stond blijkbaar met het schaamrood op de wangen in de schoenenwinkel. Haar beide kinderen droegen immers sandaaltjes en ze had geen extra sokken ingepakt. Ongetwijfeld klinkt dit behoorlijk herkenbaar voor veel ouders.

Volgens het Britse tijdschrift Hello! wilde Kate Middelton enkele weken geleden samen haar kroost op stap om nieuwe schoenen voor het nieuwe schooljaar te kopen. Niets bijzonders tot nog toe. Veel ouders trokken er recent op uit om zich op de drukke septembermaand voor te bereiden. De hertogin bleek echter niet compleet voorbereid: prins George en prinses Charlotte droegen namelijk sandaaltjes en aan extra sokken had ze blijkbaar niet gedacht. Dat meldde een anonieme bron aan het tijdschrift.

Prins George moest overigens op donderdag opnieuw naar school, maar in tegenstelling tot vorig schooljaar publiceerde Kensington Palace dit keer geen vertederende foto's van aan de schoolpoort. Volgens de Britse royaltywatcher Emily Nash is dit gemakkelijk te verklaren: "De schooltijd van prins George is privé en hoewel prins Wiliam en Kate Middleton er vorig schooljaar wel voor kozen om een foto met de buitenwereld te delen, zijn ze niet van plan om dit elk schooljaar te doen."