Trainer Rode Duivels: “Verwacht niet te veel veranderingen in opstelling tegen Schotland”

Roberto Martinez, de trainer van de Rode Duivels, zal de oefenwedstrijd tegen Schotland van vrijdag beginnen met een ploeg die er ongeveer hetzelfde uitziet als het team dat brons pakte op het WK voetbal. Dat zei hij donderdag op de laatste persconferentie voor de wedstrijd.

Gevraagd naar de opstelling van de Rode Duivels, had de Spanjaard een duidelijk antwoord. “Verwacht niet te veel veranderingen. Dit is een voorbereiding op de match tegen IJsland.” Het lijkt er dus op dat de vier nieuwkomers - Timothy Castagne, Birger Verstraete, Hans Vanaken en Leandro Trossard - maximaal op een invalbeurt kunnen hopen tegen de Schotten.

Martinez had wel mooie woordjes over voor het kwartet. “De nieuwe spelers zijn indrukwekkend. Ik vreesde een kater na de het WK maar iedereen speelt intens. En de nieuwe jongens voelen zich al een deel van de groep en ze werken hard om tot de nationale ploeg te behoren.”

Hoge standaard van WK behouden

Het moge duidelijk zijn: de Rode Duivels gaan hun sterkste elf op het veld brengen tegen Schotland. “De enige manier om te verbeteren is proberen te winnen en te bekijken hoe je een ploeg verslaat”, aldus Martinez. “Het is ook nodig. We moeten naar onszelf kijken. Ik besef dat er hoge verwachtingen zijn. Schotland is gewoon een belangrijke wedstrijd. We zijn aan het bouwen voor de Nations League en het komende EK. Elke wedstrijd telt dan. Elke aspect van ons spel verdient aandacht. We willen solide zijn, goed zijn aan de bal. Alles wat we goed deden tijdens het WK, moeten we zien te behouden.”

Martinez hoedde zich tot slot nog voor de tegenstander. “Schotland heeft een jonge groep. Alex McLeish (trainer van Schotland, nvdr) is een nieuwe groep aan het bouwen. Het wordt een dynamische ploeg maar dat zie ik niet als een probleem. Ik zie dat als een goeie voorbereiding op IJsland, ook een ploeg die organisatorisch ijzersterk is en maximaal profiteert van standaardsituaties om je pijn te doen.”

Herbeleef: de laatste persconferentie van de Rode Duivels voor de vriendenmatch tegen Schotland