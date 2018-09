Belgische F-16’s voeren interventie uit boven Baltische zee

Brussel - De Belgische en Duitse luchtmacht hebben woensdag een interventie (scramble) uitgevoerd boven de Baltische Zee. Reden voor de operatie was dat onbekende Russische vliegtuigen het NAVO-luchtruim naderden.

Rond de middag werden twee Russische vliegtuigen gedetecteerd die in het internationale luchtruim vlogen van Kaliningrad naar Rusland. Het ging om een IL-76 en An-26, twee militaire transportvoertuigen. De NAVO-luchtmacht schakelde de Duitse Eurofighters in, die vanuit het Estse Amari opereren, en die konden de vliegtuigen onderscheppen.

Later op de dag werd opnieuw een onbekend vliegtuig in het luchtruim waargenomen. Deze keer vlogen twee Belgische F-16’s vanop de basis Siauliai in Litouwen uit om het Russische vliegtuig te identificeren. Nu ging het om een ander militair transportvoertuig, een An-12, dat van Rusland naar de Russische enclave Kaliningrad vloog.

De twee operaties verliepen volgens de NAVO zonder problemen.

Sinds begin deze maand staan Belgische F-16-vliegtuigen opnieuw mee in voor de verdediging van het luchtruim van de Baltische staten. Vier F-16’s en een vijftigtal militairen opereren vier maanden lang vanop Siauliai. Het is de achtste keer dat de Belgische luchtmacht deelneemt aan de NAVO-luchtpolitie voor de Baltische staten. Nu doen ze dat samen met vier Duitse Eurofighter-jets die opereren vanuit Amari. De Duitsers blijven acht maanden ter plaatse.