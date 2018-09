Fransman Geniez nekt Belgen na lange ontsnapping in Vuelta, Herrada is de verrassende nieuwe leider

WATCH AGAIN: Here's the final sprint which saw @DylanvanBaarle put in a fantastic effort only to be denied on the line by Geniez. ?? @Eurosport_UK pic.twitter.com/cvEpYvgbRl

Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) heeft de twaalfde etappe in de Vuelta gewonnen. Na 177,5 km tussen Mondonedo en Manon was hij de snelste van de vluchters, die al snel een vrijgeleide hadden gekregen van het peloton en tot meer dan elf minuten voorsprong kregen. De Spanjaard Jesús Herrada van Cofidis is zo de verrassende nieuwe leider. In de vlucht van de dag zaten aanvankelijk vier Belgen waarvan er nog drie overbleven in de finale maar helaas leverde dat nog steeds geen eerste Belgische ritzege op: Dylan Teuns en Victor Campenaerts strandden op de vierde en vijfde stek.

Al snel mocht een kopgroep van 18 renners afstand nemen. Onder hen vier Belgen met Dylan Teuns (BMC Racing Team), Dries Devenyns (Quick-Step Floors) en het duo van Lotto-Soudal Victor Campenaerts en Thomas De Gendt.

in de kopgroep zaten nog enkele klinkende namen waaronder Vincenzo Nibali en Mark Padun (Bahrain-Merida), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Tiago Machado (Katusha Alpecin), Dylan Van Baarle (Team Sky), Alexandre Geniez (AG2R-La Mondiale), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates) en Jesus Herrada (Cofidis).

De groep werkte goed samen en pakte tot meer dan elf minuten. Herrada was voorin de best geplaatste en reed al snel virtueel in de rode leiderstrui.

Attente Belgen

Op 35 kilometer van de streep opende Nibali de debatten, waarna de ene aanval na de andere volgde en de groep uiteen werd getrokken.

Zo bleven nog acht leiders over, van de Belgen moest alleen De Gendt de rol lossen: Teuns, Devenyns en Campenaerts doken de finale in met Geniez, Van Baarle, Brambilla, Padun en Formolo. Nibali was te kwistig geweest met zijn aanvallen en miste de beslissende ontsnapping.

Ook geen zege dus voor De Gendt maar hij werd wel beloond met de Prijs van de Strijdlust.

Finale met acht (en dan zes)

Ondanks heel wat aanvalspogingen bleven de acht samen, tot Padun op vijf kilometer er een serieuze snok aan gaf en enkel Teuns, Campenaerts en Formolo konden aanvankelijk volgen. Geniez en Van Baarle zouden na alweer een forse inspanning wel nog kunnen aansluiten.

De winnaar zat dus bij de zes overgebleven vluchters. Teuns demarreerde op anderhalve kilometer en zorgden voor een nieuwe schifting. In de sprint sprong Geniez weg naar de zege, in de sprint haalde hij het nipt voor Van Baarle en Padun. Onze landgenoten Teuns en Campenaerts werden vierde en vijfde, Devenyns en De Gendt finishten als achtste en negende. Toch knap: vier landgenoten in de top-10!

Etapa 12 | Stage 12 #LaVuelta18



A. GENIEZ



¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/9vJFHnqllD — La Vuelta (@lavuelta) 6 september 2018

Jesús Herrada (Cofidis, Solutions Crédits) kwam iets na Thomas De Gendt over de finish: de Spanjaard wordt de verrassende nieuwe leider in deze Vuelta. Hij heeft 3’22” voorsprong op Simon Yates (Mitchelton - Scott) die samen met de overige klassementsmannen op bijna twaalf minuten van de winnaar over de streep bolden.

Morgen/vrijdag is het woord aan de klimgeiten. Dan legt het peloton 174,8 km af met start in Candas en aankomst bergop op La Camponera , een klim van eerste categorie.

Commotie aan de finish

Na de finish ontstond er nog commotie aan een afsluiting: Geniez botste keihard op iemand van de organisatie en Van Baarle en Teuns konden de arme man niet ontwijken. Spaanse toestanden...

Donde iba ese hombre? No ve que no se podía pasar con los fotografos... #LaVuelta18 pic.twitter.com/UKYI3qpcoT — Pedro (@Pedriove) 6 september 2018

Uitslag:

1. Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) in 4:22:59

2. Dylan van Baarle (Team Sky)

3. Mark Padun (Bahrain - Merida)

4. Dylan Teuns (BMC Racing Team)

5. Victor Campenaerts (Lotto - Soudal)+2

6. Davide Formolo (BORA - hansgrohe)+5

7. Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo)+24

8. Dries Devenyns (Quick-Step Floors)+48

9. Thomas De Gendt (Lotto - Soudal)+2:27

10. Valerio Conti (UAE Team Emirates)+2:29

Stand:

1. Jesús Herrada (Cofidis, Solutions Crédits)

2. Simon Yates (Mitchelton - Scott)+3’22”

3. Alejandro Valverde (Movistar Team)+3’23”

4. Nairo Quintana (Movistar Team)+3’36’

5. Ion Izagirre (Bahrain - Merida)+3’39”