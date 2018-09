Wasbeer schrik van Maastrichtse buurt

Een konijn in Maastricht is op een wel heel merkwaardige manier aan zijn einde gekomen. De eigenaar vond het beestje levenloos in de ren.

In de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht is een wasbeer op strooptocht. Het dier wist in het hok van een konijn te komen. De wasbeer heeft het konijn flink toegetakeld.

De eigenaar vermoedde in eerste instantie dat een steenmarter de dader was totdat de man oog in oog kwam te staan met “een groot harig geval”. Het dier ging ervandoor met het konijn tussen zijn kaken. Na wat online zoekwerk bleek dat het om een wasbeer ging.

De wasbeer komt op dit moment slechts incidenteel voor in Nederland. Waar het beest vandaan komt en of er meer wasberen in de omgeving zijn is onbekend.

LEES OOK. Wasbeer rukt op in Vlaanderen: “Ze kunnen echt voor problemen zorgen”