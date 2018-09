Triomf voor LottoNL-Jumbo in ploegentijdrit Ronde van Groot-Brittannië

LottoNL-Jumbo heeft donderdag de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse ploeg legde het parcours van 12,4 km af in 19:37, goed voor een gemiddelde van 42,82 kilometer per uur. Dat was 16 seconden sneller dan Quick-Step Floors. Katusha vervolledigde het podium op 20 seconden. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) is de nieuwe leider met zes seconden voorsprong op Julian Alaphilippe.

Team Sunweb, nog met vijf renners in koers na de opgave van Edward Theuns door een valpartij, had als wereldkampioen ploegentijdrit zijn eer te verdedigen. Maar in Groot-Brittannië verscheen het team niet aan de start met ervaren tijdrijders. De ploeg reed evenwel een verdienstelijke proef tegen de klok en mocht een tijdlang op de hotseats plaatsnemen met een tijd van 20:43.

Daarna dook Team Sky, zonder Chris Froome (hij moest bergop afhaken op de Whinlatter Pass), 40 tellen onder de chrono van Sunweb. Toch zou dat niet volstaan voor de zege, want zowel Quick-Step Floors als Katusha-Alpecin reed nog sneller. Het was evenwel verrassend LottoNL-Jumbo, met specialisten Primoz Roglic en Jos van Emden, dat de overwinning opeiste en maar liefst 16 tellen sneller reed dan Quick-Step Floors, drievoudig wereldkampioen in deze discipline.

Uitkijken was het daarna nog naar BMC, al twee keer wereldkampioen en met leider Patrick Bevin in de rangen, maar de Amerikanen stelden teleur en moesten vrede nemen met een zesde plek, op 40 seconden van de Nederlandse formatie. Bevin is zijn leiderstrui kwijt, Primoz Roglic is de nieuwe leider.