Voorzitter Schild & Vrienden dient klacht in voor laster: “VRT praat mij dingen aan, zelfs strafbare feiten”

Wie na de onthutsende Pano-reportage een mea culpa zou verwachten van Dries Van Langenhove (25), de voorzitter van Schild & Vrienden, komt bedrogen uit. In een uitgebreid interview met zusterkrant Het Nieuwsblad slaat hij voor het eerst terug. “De gortige, platvloerse ‘grappen’ hebben niets met onze beweging te maken. We worden onterecht geframed als een bende racisten en antisemieten. Het is pure laster van de VRT.”