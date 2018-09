Celstraffen tot acht jaar gevorderd voor smokkel van illegalen via Sunparks

Mol - Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot acht jaar en boetes tot 2,34 miljoen euro gevorderd voor tien beklaagden die vervolgd worden voor de smokkel van 99 illegale Iraniërs naar Groot-Brittannië. De vakantiehuisjes van Sunparks in Mol deden dienst als tijdelijke opvangplaats van de slachtoffers in afwachting van hun verdere doorreis. De aanklager eiste ook de verbeurdverklaring van 594.000 euro.

De beklaagden maakten deel uit van een criminele organisatie die zich had toegelegd op de smokkel van Iraniërs naar West-Europa. De slachtoffers moesten minstens 6.000 euro betalen, wat de organisatie dus 594.000 euro had opgeleverd. Ze vlogen via luchthavens in Turkije en Cyprus naar West-Europa. In ons land werden ze ondergebracht in de vakantiehuisjes van Sunparks in Mol, in afwachting van hun vlucht naar eindbestemming Groot-Brittannië.

De organisatie leverde voor de reis valse paspoorten of echte (gestolen) paspoorten van mensen die sprekend op hen leken. Ze gebruikte daarvoor de app ‘Similar Meter’, waarmee ze de foto’s van de slachtoffers vergeleek met de foto’s op de identiteitsdocumenten uit haar database om de meest gelijkende match te vinden.

Milad K. (33) wordt als onbetwiste leider van de organisatie aanzien. Hij werd in eerste aanleg voor 116 slachtoffers vervolgd, maar voor slechts 33 slachtoffers veroordeeld, nadat zijn advocaat vraagtekens had gezet bij de manier waarop het aantal slachtoffers berekend werd.

“Enkele vrijspraken zal ik niet betwisten, maar ik vraag voor hem naast die 33 slachtoffers de veroordeling voor nog eens 45, wat het totaal voor hem op 78 brengt”, sprak de procureur. Ze eiste per slachtoffer ook 30.000 euro boete. Milad K. had in eerste aanleg zes jaar cel gekregen, maar hoorde nu acht jaar tegen zich vorderen.

Voor zijn vader Mohammad K. (54) en Gholan F., die in eerste aanleg vijf jaar cel hadden gekregen voor respectievelijk elf en vijftien slachtoffers, werd nu zes en zeven jaar cel geëist voor achttien en 54 slachtoffers. Vader K. blijft erbij dat hij onschuldig is, net zoals de meeste andere beklaagden.