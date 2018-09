Rector UGent: “Dries Van Langenhove met onmiddellijke ingang geschorst, interne tuchtprocedure gestart”

UGent-rector Rik Van de Walle heeft op een persconferentie bevestigd dat er een interne tuchtprocedure is opgestart tegen Dries Van Langenhove, de kopman van de rechtse studentenbeweging Schild & Vrienden. “We hebben hem met onmiddellijke ingang geschorst en de procedure is opgestart om hem volledig van de UGent te verwijderen”, klonk het onder meer.

Dries Van Langenhove is de oprichter en woordvoerder van Schild & Vrienden. Hij zetelde ook in de Raad van Bestuur van de UGent. Maar na een ophefmakende Pano-reportage heeft de UGent besloten om de student met onmiddellijke ingang te schoren. “Niet enkel in de raad van bestuur, maar ook als student. Hij zal niet meer toegelaten worden tot de gebouwen en alle faciliteiten van de universiteit”, klonk het bij rector Rik Van de Walle.

De reportage in Pano was volgens het bestuur van de UGent voldoende zwaarwichtig om een dergelijke beslissing te nemen. “Eerdere berichten gaven al aan dat er bezorgdheden waren rond Dries. Dat is toen onderzocht. Maar met de kennis die we toen hadden, was een actie niet mogelijk. Met wat we nu gezien hebben, konden we de gepaste maatregelen treffen.”

Van Langenhove zal in de raad van bestuur opgevolgd worden door zijn voorganger. Niet door zijn opvolger Louis, die ook in de Pano-reportage te zien was.

Van de Walle benadrukt nog dat zoiets in alle universiteiten kan gebeuren. “Hij is verkozen door de studenten. Een goede zaak dat zoiets mogelijk is. En we gaan de mogelijkheid tot inspraak van studenten voorlopig niet veranderen. Het is een goede zaak dat ze op democratische wijze hun vertegenwoordiging kunnen kiezen.”

Schild & Vrienden en zijn oprichter Dries Van Langenhove kwamen in opspraak na een reportage van het VRT-magazine Pano die woensdagavond werd uitgezonden. Daarin is te zien hoe de sympathisanten van de beweging in besloten chatgroepen seksistische, nazistische en racistische foto’s en opmerkingen rondsturen.