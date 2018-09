Gezocht: huismoeder voor creatieve bende

Vaak zullen ze in dit katern niet opduiken: vacatures voor huismoeders… Het Hasseltse communicatiebureau Expliciet heeft er nochtans eentje. Ze zoeken een moeder-figuur die de collega’s gelukkig kan maken door af en toe een cake te bakken, broodjes en beleg op tafel te zetten of te kijven als iemand met modder aan zijn schoenen het pas gepoetste kantoor betreedt.

“We hebben ons recent versterkt met een extra vormgever en redacteur, maar één vacature blijft nog openstaan”, zegt Jan Martens, zaakvoerder van Expliciet. “We zijn op zoek naar iemand die het werkklimaat voor alle collega’s aangenamer kan maken. Wij geloven oprecht dat een werkplek meer is dan de plaats waar je je boterham verdient. Het moet er aangenaam en gezellig zijn. Er moet een positieve vibe doorheen het bedrijf gaan. Daarom zoeken we iemand die voor je klaarstaat en een glimlach op je gezicht tovert. Iemand waarbij je je thuis voelt, ook al zit je op het werk. Toen we die eigenschappen opsomden, zijn we uitgekomen bij het profiel van een huismoeder. De traditionele versie van een ‘happiness manager’, zeg maar.”

Soep

Wat houdt het takenpakket van zo’n huismoeder juist in? “Het gaat om heel wat kleine dingen die allemaal bijdragen tot een fijne werkomgeving”, aldus mede-zaakvoerder Maarten Princen. “Af en toe zorgen voor een stukje zelfgebakken cake of kom soep, tijdens de middag de tafel dekken met broodjes en beleg, onze kantoorhond eten en drinken geven, misschien ook de kopjes de vaatmachine zetten, enzovoort. Maar even goed een oprechte knuffel geven, wijze raad meegeven, luisteren naar de verhalen van iemand die een slechte dag heeft, of andere dingen die een moeder dagelijks doet. Kortom, een vertrouwenspersoon die de boel draaiende houdt. Om het profiel op te stellen zijn we onze eigen moeders gaan interviewen. Zij weten het best hoe ze ons in de watten kunnen leggen en wat onze kleine kantjes zijn… ”

Tevreden

De functie van huismoeder is niet fulltime, maar enkele uren per dag. “Het wordt wel een volwaardig lid van ons team”, zeggen de zaakvoerders. “We zijn ervan overtuigd dat deze job positief zal bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en dus aan de tevredenheid van onze klanten.”

