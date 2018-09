Ferrari bevestigt verhuis van Kimi Raikkonen en dat is géén goed nieuws voor Stoffel Vandoorne

Formule 1-piloot Kimi Räikkönen staat eind dit seizoen zijn zitje bij Ferrari af aan de Monegask Charles Leclerc (20), die overkomt van Sauber. De Fin gaat op zijn beurt bij de kleinere Zwitserse renstal aan de slag. Dat laatste is geen goed nieuws voor onze landgenoot Stoffel vandoorne.

De 38-jarige Räikkönen rijdt nog tot het einde van het seizoen aan de zijde van de Duitser Sebastian Vettel voor Ferrari. Daarna staat hij zijn plek af aan Leclerc, die bezig is aan zijn eerste racejaar in de Formule 1. De beste prestatie van de jonge Monegask, lid van de Ferrari Driver Academy, is een zesde plaats in de Grote prijs van Azerbeidzjan.

Räikkönen lanceerde zijn F1-carrière in 2001 bij Sauber. "Het voelt fantastisch om terug te keren naar waar het allemaal begon", verklaart de Fin op Instagram. "De bijdrage van Kimi aan het team was fundamenteel, als piloot én gezien zijn kwaliteiten als mens", zo klinkt het op de Ferrari-website. "Hij speelde een beslissende rol in de groei van het team. En hij is altijd een fantastische teamspeler geweest. Als wereldkampioen voor Scuderia Ferrari zal hij altijd deel uitmaken van de geschiedenis en de familie van het team. We danken Kimi voor dit alles en wensen hem en zijn familie een voorspoedige toekomst."

Räikkönen begon in 2014 aan zijn tweede periode bij Ferrari, nadat hij eerder van 2007 tot 2009 voor de Italiaanse renstal reed. In 2007 veroverde 'Iceman' de wereldtitel, sindsdien wacht Ferrari op een nieuwe eindzege. Tot dusver won Räikkönen 20 GP's (de laatste dateert van 2013, in Australië), hij reed er meer dan 280. Dit seizoen kon de Fin nog niet zegevieren, maar hij stond wel al negen keer op het podium.

Geen goed nieuws voor Vandoorne

Dat Räikkönen terugkeert naar Sauber is geen goed nieuws voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Vandoorne moet immers eind dit seizoen opstappen bij McLaren en is op zoek naar een nieuw racezitje voor 2019. Vandoorne leek kans te maken bij Sauber aangezien hij teambaas Frédéric Vasseur erg goed kent. Vasseur was teambaas van het GP2-team toen Vandoorne er reed en liet zich in het verleden volgende uitspraak ontvallen: "Stoffel is de meest getalenteerde rijder die ik ooit had".

Een uitspraak die kan tellen, wetende dat Vasseur ooit samenwerkte met Nico Rosberg en Lewis Hamilton, maar blijkbaar weegt het talent van Vandoorne niet op tegen de ervaring van de Fin...

Zo lijkt onze landgenoot nu al zijn hoop te moeten richten op Toro Rosso. Wordt vervolgd.

