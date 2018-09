Onafhankelijke instellingen trekken aan alarmbel over opsluiting gezinnen met kinderen: “Niet te verantwoorden”

In plaats van uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen op te sluiten in Steenokkerzeel moet de regering dringend de alternatieven voor opsluiting evalueren. Dat zeggen de federale Ombudsman, migratiecentrum Myria, de Kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits de l’enfant in een gezamenlijk persbericht na een bezoek aan de veelbesproken gezinsunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel.

Over die gezinsunits in Steenokkerzeel is al veel inkt gevloeid. Eerder deze week kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan dat er een tweede gezin is opgesloten in het gesloten centrum. Francken blijft er ook bij dat de gesloten opvang nodig is als “laatste redmiddel”. Maar na een bezoek aan het gesloten centrum dringen vier onafhankelijke organisaties nu aan op een evaluatie van de alternatieven voor opsluiting.

“Dat opsluiting schadelijk is voor kinderen, daarover is iedereen het eens. Een dergelijke maatregel gebruiken als ‘ultiem middel’ zonder te waarborgen dat alle alternatieven efficiënt werden uitgeput, is niet te verantwoorden voor een rechtsstaat die zorg draagt voor kinderen”, melden de vier organisaties in een persbericht. “We vragen de regering om de stappen vóór opsluiting te evalueren en waar mogelijk extra in te zetten op de efficiëntie van uitwijzingsmaatregelen die gezinnen met kinderen uitwijzen níet opsluiten.”

De federale Ombudsman en Myria wijzen er op dat ze al jarenlang aandringen op een evaluatie van de uitwijzingsprocedures van gezinnen met kinderen vanuit de open terugkeerwoningen en van de maatregelen die de doeltreffendheid kunnen verhogen van de alternatieven voor opsluiting om de daadwerkelijke uitwijzing van gezinnen te garanderen.

“Tot nu toe kwamen er geen concrete antwoorden”, klinkt het. “Nochtans is een dergelijke evaluatie een voorwaarde om te kunnen oordelen of en waarom die voorgaande stappen al dan niet werken.”