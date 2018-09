7 jaar cel geëist voor leider van Limburgse bende die kilo’s cocaïne en speed dealde

Lanaken -

Een 38-jarige Nederlander riskeert een celstraf van zeven jaar en een geldboete van 40.000 euro voor grootschalige drugshandel in België. Samen met een 36-jarige Lanakenaar, die op zijn beurt zes jaar riskeert, leverde hij allerhande verboden middelen: van speed tot cocaïne. Voor mindere hoeveelheden dan een halve kilo per deal gingen de mannen niet. In garageboxen in Lanaken produceerden ze bovendien zelf GHB. Ondertussen wisten ze ook enkele dolverliefde (ex-)vriendinnen voor hun kar te spannen.