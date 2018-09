Gewaagde zet: Starbucks opent allereerste vestiging in het land van de koffie

De voorbije jaren schoten ze als paddenstoelen uit de grond, in sommige steden lijken ze zelfs op elke straathoek aanwezig te zijn, maar één Europees land bleef tot nu toe volledig gevrijwaard van een Starbucks-vestiging. Hét land van de koffie: Italië. Maar ook daar komt verandering in nu de Amerikaanse koffieketen een zaak heeft geopend in Milaan. “De mooiste Starbucks ter wereld”.

Koffiegigant Starbucks werd in 1971 opgericht in Seattle. 47 jaar later is het een wereldberoemde multinational die in 78 landen actief is en wereldwijd bijna 300.000 werknemers telt. Ook in Europa is de Amerikaanse koffie al goed ingeburgerd, met in ons land alleen al bijna twintig vestigingen.

Italië, het land van zes miljard espresso’s*, bleef echter achter. Tot nu, want in een voormalig postkantoor vlakbij de Dom van Milaan werd een 2.300 vierkante meter grote zaak geopend die nu al “de mooiste Starbucks ter wereld” genoemd wordt. Je kan er niet alleen terecht voor een koffietje, maar er worden ook op koffie gebaseerde cocktails geserveerd “om de klant een heel nieuwe koffie-ervaring te geven”.

Het is nu afwachten of de Italianen de Amerikaanse koffie ook zullen kunnen smaken. De multinational mikt vooral op de 18- tot 34-jarigen als doelpubliek. “Waar een espresso vroeger het middeltje was om een energieboost te krijgen, merken we dat klanten nu meer geven om de kwaliteit en de ervaring”, zegt marktonderzoeker Matteo Figura.

“Tonen wat we geleerd hebben”

Het was al langer de droom van de in juni afgetreden topman Howard Schultz, over wie gespeculeerd wordt dat hij in 2020 een gooi zal doen naar het presidentschap in de VS. “Ik kwam in 1983 naar Milaan, als een jonge man. Ik was meteen gefascineerd door Italiaanse koffie”, verklaarde hij afgelopen mei nog. “We komen niet naar hier om de Italianen koffie te leren maken, we komen met veel nederigheid en respect laten zien wat we geleerd hebben.”

* Volgens de cijfers van de betreffende federatie worden er jaarlijks zes miljard espresso’s gedronken in de Italiaanse horecazaken.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP