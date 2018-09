Vier werknemers van Zaventems bedrijf in quarantaine geplaatst nadat ze omslag met wit poeder openden

Een omslag met wit poeder die donderdagochtend bij de post zat, heeft voor paniek gezorgd bij leasingmaatschappij Arval in Zaventem. Vier werknemers die met het verdachte goedje in aanraking kwamen, werden tijdelijk in quarantaine geplaatst. Onderzoek wees uit dat ze niet vergiftigd werden.

Politie en brandweer rukten donderdagochtend massaal uit naar het leasingbedrijf Arval, aan de Ikonoslaan in Zaventem. Werknemers hadden daar bij de post een omslag geopend waarin een verdacht wit poeder zat.

“280 werknemers zijn onmiddellijk geëvacueerd. Vier mensen die met het product in aanraking kwamen, werden in quarantaine geplaatst en onderzocht. Gelukkig werden ze gezond verklaard”, zegt de woordvoerder van de Zaventemse politie.

Wat er precies in de omslag zat en wie de afzender was, is nog altijd niet duidelijk. “De civiele bescherming is nu onderweg om het goedje op te halen voor verder onderzoek”, klinkt het.