Ook Maaseikse N-VA-kandidaat lid van Schild en Vrienden, Steven Vandeput wil hem van lijst

Maaseik -

Tijdens de onderzoeksreportage van ‘PANO’ kwam de twintiger Dennis Laveaux in beeld. Laveaux staat vandaag op de 20ste plaats van de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maaseik. Zes jaar geleden stond hij ook al op de lijst van dezelfde partij in Kinrooi, maar hij raakte niet verkozen.