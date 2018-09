Thomas Cook schrapt hotel waar doden vielen uit zijn aanbod

Reisorganisator Thomas Cook schrapt tot nader order het Steigenberger Aqua Magic Hotel in de Egyptische badplaats Hurghada uit zijn aanbod. In dat hotel werd enkele weken geleden een Brits koppel dood aangetroffen. De oorzaak van hun overlijden is nog onbekend. Een eigen onderzoek van Thomas Cook bracht wel verhoogde waarden van de E.coli-bacterie aan het licht.