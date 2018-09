“Twintigtal Jong N-VA-leden op één of andere manier betrokken bij Schild & Vrienden”

Brussel - De jongerenafdeling van N-VA telt een twintigtal leden die “op een of andere manier” betrokken zijn bij Schild & Vrienden. Dat zegt jongerenvoorzitter Tomas Roggeman. De partij zal alle mogelijke betrokkenen aanspreken en daarna zien welke stappen kunnen worden ondernomen, zegt hij, maar “het is duidelijk dat een lidmaatschap van Schild & Vrienden onmogelijk te combineren is met een lidmaatschap van N-VA”.

Jong-N-VA distantieert zich net als de overkoepelende partij van Schild & Vrienden, zegt Roggeman. “Ook wij zijn geschrokken van de reportage van gisteren”, zegt hij.

De jongerenafdeling heeft een twintigtal jongeren onder de rangen die mogelijk banden hebben met de ultrarechtse jongerenbeweging, op een totaal van 3.800 leden, klinkt het. “Dat gaat natuurlijk in verschillende gradaties: van een like op Facebook, tot deelnemen aan een actie of zelfs meedoen aan dat soort van neonazistische praat. In dat laatste geval is het zeker duidelijk dat ze niet bij de partij thuishoren”, klinkt het.

Jong-N-VA gaat alle betrokkenen nu aanspreken en zien welke stappen kunnen worden ondernomen. “Ze kunnen uit de jongerenafdeling en uit de partij als geheel worden gezet”, benadrukt Roggeman.

Schild & Vrienden kwam in opspraak na een reportage van het VRT-magazine Pano die woensdagavond werd uitgezonden. Daarin is te zien hoe de sympathisanten van de beweging in besloten chatgroepen seksistische, nazistische en racistische foto’s en opmerkingen rondsturen.