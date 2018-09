19-jarige verdacht van dubbele verkrachting in Noord-Limburgs rusthuis

Meeuwen-Gruitrode -

Een jongeman uit Meeuwen-Gruitrode heeft zich donderdag in Hasselt moeten verantwoorden voor de dubbele verkrachting van een 71-jarige vrouw in een Noord-Limburgs rusthuis. De verdachte was er aan de slag als stagiair bejaardenzorg. Het parket vorderde 24 maanden cel. Zelf gaat hij voor de vrijspraak en spreekt van een bizar toeval van een vervuilde zakdoek en de aanraking van een maandverband.