Hoofdredactrice Cosmo verdedigt plus size cover: “Denk niet dat iedereen nu plots om donuts zal rennen”

In oktober prijkt Tess Holliday, plus-sizemodel met maatje 54, op de cover van de Britse Vogue. Dat maakt behoorlijk wat los bij mensen, onder meer bij journalist en tv-presentator Piers Morgan en zijn volgers. Hij vindt dat “een ongezond gewicht niet mag gepromoot worden”. Maar de hoofdredactrice Farrah Storr van het modeblad verdedigt haar keuze en het model.

De Britse presentator Piers Morgan heeft op Instagram flink van leer getrokken tegen de zwaarlijvige Tess Holliday, die op de meest recente cover van lifestylemagazine Cosmopolitan staat. “Terwijl Groot-Brittannië vecht tegen een steeds verslechterende obesitascrisis, is dit de nieuwe cover van Cosmo. Blijkbaar zouden we het moeten zien als een enorme stap voorwaarts wat betreft body positivity. Wat een hoop flauwekul. Deze cover is even gevaarlijk en misleidend als het bejubelen van modellen met maatje nul”, schrijft hij.

Zijn kritiek ging de wereld rond en lokte een reactie uit bij Holliday zelf. “Mensen die denken dat ik obesitas verheerlijk, verheerlijken domheid”, schreef ze bij een filmpje waarop ze met trots van een taart eet. “In tegenstelling tot Piers Morgan hoef ik mensen niet te beledigen om relevant te blijven. Ik heb een geweldige job en hopelijk kan ik door mezelf te accepteren het leven van mensen veranderen."

In de talkshow ‘Good morning Britain’, die Morgan zelf presenteert, was de hoofdredactrice van het blad Farrah Storr te gast. Morgan hield vol dat het fout is om een ongezond lichaamsgewicht “te promoten” en beschuldigt Storr ervan dat ze met het covermodel vooral haar blad onder de aandacht wil brengen. Maar Storr greep in. Ze verdedigde de keuze van de cover en het model volledig.

Er zo uitzien? Het is oké

“Dit is één cover. Denk je nu echt dat mensen plots om donuts gaan rennen als ze de voorpagina zien? Dat is belachelijk. Ik vier met deze cover niet het feit dat ze zwaarlijvig is, maar ik vier haar! Ik zie haar rennen met haar twee kinderen, ze werkt lange dagen van 15 of 16 uur. Zeg ik dat het oké is om er zo uit te zien? Ja, dat doe ik. De reden waarom ze op de cover staat, is om te tonen dat je er ook anders kan uitzien. We leven in een maatschappij die dicteert om mager te zijn. Als - en ik zeg wel als - er al een klein aantal mensen is dat door deze cover beslist om morbide obees te worden, dan zijn er miljoenen anderen die zich misschien eindelijk goed gaan voelen omdat er nog nooit zo’n lichaam op een cover stond. Het is niet aan ons om een oordeel te hebben over hoe iemand eruitziet”