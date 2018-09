Commissie radicalisering Vlaams Parlement komt volgende donderdag samen over Schild & Vrienden

Brussel - De Comissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement komt volgende week donderdag 13 september samen om te spreken over de Pano-raportagen over Schild & Vrienden van woensdagavond. Het zal gaan om een gedachtewisselling onder parlementsleden. Dat heeft commissievoorzitster Nadia Sminate (N-VA) donderdag aan Belga laten weten.

“Ik ben gedegouteerd door wat ik in de reportage gezien en gehoord heb”, zegt Sminate. De commissievoorzitter kreeg van verschillende commissieleden de vraag om de commissie radicalisering samen te roepen.

In het verleden lag de focus van de commissie vooral op de religieuze radicalisering en met name op de problematiek van Syriëstrijders en de moslimradicalisering. Maar Sminate laat er geen misverstanden over bestaan: “We moeten een duidelijk signaal geven dat we elke vorm van radicalisme en extremisme verwerpen en moeten aanpakken. Het kan niet dat onze jongeren bezig zijn met dit soort dingen. De commissie moet elke vorm van extremisme en haatprediking bespreken”.