Alonso: "Betrouwbaarheid McLaren is er op achteruit gegaan"

Fernando Alonso heeft op dit moment vierenveertig punten verzameld en sinds zijn terugkeer naar het McLaren F1 team is dat zijn beste prestatie rond deze tijd van het jaar. De vele uitvalbeurten bezorgen de Spanjaard echter kopzorgen.

Elke race die Alonso uitgereden heeft werd hij binnen de top acht geklasseerd. Tot zover het goede nieuws want van de veertien races dit seizoen zag de Spanjaard zes keer de zwart-wit geblokte vlag niet en dat vindt hij jammer, zo vertelt hij tegenover de officiële F1-website.

“Het is jammer want soms reden we in de punten, zoals hier in Monza,” aldus Alonso. “Het lijkt er op dat het team stappen achteruit gezet heeft op het vlak van betrouwbaarheid. Daar moeten we zeker aan werken tijdens de resterende races.”

McLaren was zonder veel verwachtingen naar Monza afgezakt omdat vermogen en topsnelheid er van levensbelang zijn. Alonso maakte echter een goede start en kwam op de tiende plaats terecht maar na negen ronden hield zijn MCL33 het voor bekeken.

“Ik voelde voordien al dat er iets aan de hand was met de motor, er gebeurde iets tussen bocht zeven en acht. We probeerden het nog op te lossen maar het was onmogelijk, de auto schakelde zichzelf uit en ik ben de pits binnen gerold. De laatste twee GP’s hadden we het geluk niet aan onze zijde, zeker niet in Monza toen we in de punten reden.”

Het is niet meteen de opgave in Monza die Alonso frustrerend vindt. Door het feit dat McLaren er niet voor gekozen heeft om een nieuwe power unit te monteren kijkt de Spanjaard nu wel aan tegen mogelijke gridstraffen gedurende de rest van het seizoen.

“We maken een ongelukkige periode door,” gaat Alonso verder. “In Spa werden we aangereden en hier hadden we een probleem met de auto, maar de waarheid is dat we op voorhand dachten dat dit de twee races waren waar we best onze straffen zouden nemen maar we kwamen beter voor de dag dan verwacht.”

“Hier lagen we al na vijf of zes ronden in de punten, dus was het de juiste beslissing om de motor niet te wisselen. Maar we hadden wel twee opgaves en nu zullen we in de komende races waarschijnlijk een motorwissel moeten doorvoeren. Na deze twee nulscores zullen er waarschijnlijk dus nog komen,” besluit Alonso.

Op dit moment bezet McLaren nog de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs maar ze worden op de hielen gezeten door Force India, dat in de voorbije twee races tweeëndertig punten wisten te verzamelen en door de overname vanaf de GP van België met nul punten moest beginnen.

