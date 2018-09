Kweker dumpt miljoen paprika’s in veld in Nederlands-Limburg

Op een veld in Baarlo in Nederlands-Limburg zijn een miljoen paprika’s gedumpt. Door de hitte van de voorbije maanden zitten er vlekjes op de paprika’s waardoor ze volgens de teler onverkoopbaar zijn geworden.

Teler Erik Gubbels besloot de groenten als compost te gebruiken op een van zijn velden. Op sociale media werd er verbaasd gereageerd op de vondst van een miljoen paprika’s in het veld omdat ze nog gewoon op te eten zijn. De gemeente heeft gevraagd aan de teler om het veld om te ploegen, wat hij ondertussen ook heeft gedaan.

Door de mislukte oogst loopt Gubbels naar eigen zeggen een kleine 70.000 euro aan inkomsten mis.

Duizenden kilo's paprika's, gedumpt op een veldje in de buurt van Venlo. Froukje, die ons deze foto stuurde, ontdekte de berg tijdens een wandeltocht. De situatie op de markt is lastig. Maar is dit nu het beste wat we met ons voedsel kunnen doen? #ikomarmkrom pic.twitter.com/Bvc2Q1S1qD