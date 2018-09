BOB-zomercampagne haalt laagste percentage positieve controles ooit

In totaal 2,7 procent van de gecontroleerde bestuurders tekende positief tijdens de afgelopen BOB-zomercampagne. Dat is het laagste niveau ooit tijdens een BOB-zomercampagne, ondanks een euforisch WK voetbal. In 2017 tekende 3,1 procent positief. Dat meldt het verkeersveiligheidsinstituut Vias, op basis van de federale politie.

Er werden deze zomer 324.468 personen gecontroleerd tegenover 330.245 in 2017.

De cijfers bevestigen de dalende trend van de jongste jaren. In 2016 was 3,2 pct van de gecontroleerde bestuurders positief, in 2015 bedroeg dit 3,5 pct en in 2014 nog 4,2 pct.

Eén minpunt aldus Vias: het hoge aantal positieve bestuurders na een ongeval met doden of gewonden (bijna 10 procent). Het bewijs van de totale onverzoenbaarheid van auto rijden en alcoholgebruik.

De federale politie communiceert donderdagvoormiddag de cijfers, aldus de persdienst aan Belga.