Djokovic haalt uit naar organisatie US Open na merkwaardig moment van tegenstander: “Het voelt als een sauna”

Net als vele andere spelers op de US Open had Novak Djokovic woensdag last van de hitte en de luchtvochtigheid. Na zijn zege tegen de Australiër John Millman en kwalificatie voor de halve finales richtte de Serviër zich tot de organisatoren van het grandslamtoernooi. Zij moeten zich volgens Djokovic buigen over het gebrek aan zuurstof op de courts.

LEES OOK: US OPEN. Madison Keys naar halve finales bij de vrouwen, Novak Djokovic verslaat ‘Federer killer’

“Ik heb nog nooit zoveel gezweet als hier, het is echt ongelooflijk. Ik moet zeker tien T-shirts meenemen per match. En na twee spelletjes ben ik doornat van het zweet”, vertelde de voormalige nummer één van de wereld, die in het Arthur Ashe Stadium in drie sets (6-3, 6-4, 6-4) te sterk was voor Millman. “Zowel overdag als ‘s nachts is er geen zuurstof beneden op het court. Het voelt alsof je in een sauna bent. Ik denk dat de organisatie zich moet bezighouden met deze kwestie.”

Eerder lieten Roger Federer en John Isner al optekenen dat de dakstructuur die twee jaar geleden werd toegevoegd aan het Arthur Ashe Stadium de wedstrijdomstandigheden lastiger heeft gemaakt. “Natuurlijk is het fantastisch dat de regen de wedstrijden niet onderbreekt. Maar met al die opgaves in de eerste ronde van spelers die het moeilijk hadden om te ademen, in het bijzonder in Arthur Ashe waar de lucht niet circuleert, denk ik dat hierover moet nagedacht worden.”

Woensdag was er een bijzonder moment bij 2-2 in de tweede set. Een bezwete Millman verliet het court om zijn doornatte uitrusting om te wisselen voor een droge. Zijn short was namelijk zo nat dat hij geen tennisballen meer in zijn zakken kreeg. Dit werd toegelaten omdat er in het reglement van de ITF is opgenomen dat een “ongeschikt geworden” outfit mag vervangen worden, zelfs zonder kantwissel.

Not sure this has ever happened before...!#Millman can't put balls in his shorts pocket because he's sweating so much - needs to go off court to change, explains to #Djokovic and he's like 'go for it, I could use a break'!#USOpen — Live Tennis (@livetennis) 6 september 2018