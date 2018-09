Woensdagavond was het de beurt aan Bartel Van Riet om zijn bedgeheimen te delen met James in Gert Late Night. De twee hadden het onder meer over jongens die met elkaar experimenteren in de scouts en de favoriete onenightstand van Bartel. “Ik word bijna verliefd gelukkig van Linde Merckpoel”, klinkt het. En voor Karen Damen heeft hij duidelijk ook een boontje.