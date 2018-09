Luca Brecel voorbij ervaren rot naar kwartfinales WK 6 Red snooker

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het 6 Red World Championship snooker. In de Thaise hoofdstad Bangkok versloeg hij de Welshman Ryan Day met 6-3.

De 23-jarige Limburger nam een goede start met winst in de eerste vier frames na breaks van 58 en 57. Day, die zich in de vijf vorige onderlinge confrontaties vier keer de beste toonde, kon milderen tot 4-2. Brecel kwam op één frame van de overwinning. Day pakte frame acht, maar Brecel maakte er even later 6-3 van. In de kwartfinales neemt onze landgenoot het op tegen de Engelsman Tom Ford, die Mark Selby met 6-5 aan de kant zette.

Uitslag:

Luca Brecel (Bel) - Ryan Day (Wal) 6-3

58(58)/0 - 30/0 - 28/20 - 57(57)/11 - 30/32 - 19/45 - 51/22 - 11/41 - 53/4