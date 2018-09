Zuhal Demir vindt dat leden S&V geen plaats hebben bij N-VA

Brussel - Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vindt dat leden van Schild & Vrienden geen plaats hebben bij haar partij N-VA. Dat zei ze donderdag in De Ochtend op Radio 1.

“Het feit dat sympathisanten van Schild & Vrienden zeggen dat ik niet behoor tot hun volk staat in schril contrast met wat we zeggen en denken over die Vlaamse identiteit, die inclusief is”, zei Demir. “Wat mij betreft horen die jongeren niet thuis bij ons, maar nergens eigenlijk”.

Onder meer in Aalst zouden leden van Schild & Vrienden op de verkiezingslijst van N-VA staan. De partij zal een gesprek met de man voeren om “alles na te gaan”, maar de betrokkene zou nu in het buitenland zijn. “Maar als het klopt, dan hoort die man niet op te komen”, aldus Demir.