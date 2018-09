Mode Sterren bedanken voor galajurken op GQ Men Of The Year Awards

Het mannenblad GQ reikte op woensdag tal van prijzen uit tijdens zijn GQ Men Of The Year Awards. Naar jaarlijkse gewoonte waren opnieuw heel wat grote namen uit de muziekindustrie,filmbranche en modewereld van de partij, maar op de rode loper vielen er dit keer geen indrukwekkende galajurken te bespeuren. De celebrities schreden over de rode loper in informelere, soms ietwat vreemde of opzichtige outfits en lieten hun glamoureuze opsmuk thuis.